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    У Конте и «Челси» разногласия по поводу возраста потенциальных новичков

    Теги Челси премьер-лига Англия Фернандо Льоренте возможные трансферы Антонио Конте Иван Перишич Антонио Кандрева Виргил ван Дейк Алекс Сандро

    Стала известна причина, по которой «Челси» приостановил приобретение новых игроков.

    Главный тренер лондонцев Антонио Конте намерен пригласить еще несколько опытных футболистов в возрасте от 26 до 32 лет – защитников Алекса Сандро («Ювентус»), Виргила ван Дейка («Саутгемптон»), вингеров Ивана Перишича, Антонио Кандреву (оба – «Интер») и форварда Фернандо Льоренте («Суонси»).

    Однако руководство «Челси» выступает против, настаивая на подписании молодых игроков.

    Ранее в это межсезонье лондонцы приобрели полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко, защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, нападающего «Реала» Альваро Морату и бесплатно подписали бывшего вратаря «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро.

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