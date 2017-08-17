Стала известна причина, по которой приостановил приобретение новых игроков.

Главный тренер лондонцев намерен пригласить еще несколько опытных футболистов в возрасте от 26 до 32 лет – защитников Алекса Сандро («Ювентус»), Виргила ван Дейка («Саутгемптон»), вингеров Ивана Перишича, Антонио Кандреву (оба – «Интер») и форварда («Суонси»).

Однако руководство «Челси» выступает против, настаивая на подписании молодых игроков.

Ранее в это межсезонье лондонцы приобрели полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко, защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, нападающего «Реала» Альваро Морату и бесплатно подписали бывшего вратаря «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро.