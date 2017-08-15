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    У «Челси» и Конте расходятся взгляды на развитие команды

    Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Антонио Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте и руководство клуба имеют различные идеи относительно развития команды.

    Итальянский специалист настаивает на необходимости срочного усиления состава, для чего нужно потратить солидную сумму. Конте намерен собрать состав, который будет в состоянии бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов уже в этом сезоне.

    В руководстве «Челси» не разделяют взгляды итальянского специалиста и не готовы поддержать все его задумки об усилении команды. Совет директоров клуба думает не только о сиюминутных победах, но и строит планы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

    Конте – фаворит на первую отставку в АПЛ по версии букмекеров

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