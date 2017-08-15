У «Челси» и Конте расходятся взгляды на развитие команды

Главный тренер Антонио Конте и руководство клуба имеют различные идеи относительно развития команды.

Итальянский специалист настаивает на необходимости срочного усиления состава, для чего нужно потратить солидную сумму. Конте намерен собрать состав, который будет в состоянии бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов уже в этом сезоне.

В руководстве не разделяют взгляды итальянского специалиста и не готовы поддержать все его задумки об усилении команды. Совет директоров клуба думает не только о сиюминутных победах, но и строит планы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Конте – фаворит на первую отставку в АПЛ по версии букмекеров