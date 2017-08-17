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    Вальверде о «Реале»: «Непобедимых не бывает»

    Теги Барселона Реал Мадрид Эрнесто Вальверде примера Испания Суперкубок Испании

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги ответного матча за Суперкубок Испании с «Реалом» (0:2, первая игра – 1:3).

    – Можно ли считать нынешний «Реал» непобедимым?

    – Непобедимых не бывает. Если в спорте и можно говорить о чем-то с уверенностью, так это о том, что любая команда когда-нибудь да проиграет.

    Когда проигрываешь и осознаешь, что соперник тебя превзошел, нужно оценивать лишь технические аспекты матча. Психологически мы настраивались на победу, но не получилось. Теперь нам нужно восстановиться морально, но у нас хорошая команда и мы справимся.

    Суарес получил ушиб колена. Нужно дождаться четверга, тогда ситуация прояснится.

    Не знаю, успеем ли мы подписать Коутиньо до матча с «Бетисом», – сказал Вальверде.

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