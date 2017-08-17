Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зинедин Зидан: «Мы завершили цикл и начинаем новый – впереди еще четыре турнира»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан Суперкубок Испании

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в ответном матче за Суперкубок Испании (первая игра – 3:1).

    «Первый тайм получился зрелищным. Мы играли очень интенсивно и довольны завоеванием очередного трофея.

    Не только Асенсио сыграл отлично – вся команда хочет и дальше выигрывать. Мне, как и всем, такие голы нравятся.

    Впереди длинный тяжелый сезон. Нам нужно будет вновь, как в прошлом сезоне, выиграть примеру. Борьба за титул будет до конца. Рад, что мы начали сезон с трофеев. Приятно побеждать с этими игроками.

    Победой в Суперкубке мы завершили цикл и теперь начинаем новый – впереди еще четыре турнира. Будет очень сложно, но мы готовы к вызову», – сказал Зидан.

    «Реал» во 2-й раз выиграл 4 трофея в одном году

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться