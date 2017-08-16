«Барселона» полагает, что против Бартомеу ведется информационная кампания
Представитель «Барселоны» Хосеп Вивес выступил с заявлением о том, что против президента клуба Жозепа Бартомеу ведет информационная кампания, направленная на его дискредитацию.
После официального объявления о том, что «Барселона» подписала хавбека Паулиньо из «Гуанчжоу Эвергранд» в мировые тренды твиттера попал хэштег «#BartomeuDimisión», призывающий к отставке Бартомеу.
Вивес сообщил, что клуб провел расследование и пришел к выводу, что большинство твиттов с таким хэштегом было опубликовано не в Каталонии или Испании, а за пределами Европы.
«Барселона» считает, что кампания была организована некоей заинтересованной стороной, чтобы дискредитировать Бартомеу.
Отметим, что ранее каталонский клуб выступил с пресс-релизом, в котором опроверг информацию о покупке Паулиньо в интересах компании Бартомеу.
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