Александр Головин: «Четкого представления о том, готов ли я к «Арсеналу», у меня сейчас нет»
Полузащитник ЦСКА Александр Головин высказался о возможном переходе в «Арсенал».
– Допускаете, что вашу игру в дерби посмотрел Арсен Венгер и принял решение: этого парня нужно приобрести во чтобы то ни стало – либо сейчас, либо зимой?
– Сложно ответить на такой вопрос. Даже не представляю, что там да как. Но было бы приятно, если такой специалист обратил на меня внимание и пригласил в «Арсенал».
– Представим, что завтра вам поступает предложение от лондонцев. Ваши действия?
– Конечно, мне будет приятно, что мной заинтересовался такой клуб. На мой взгляд, каждый футболист, вне зависимости от возраста, хочет поиграть в Европе. Я не исключение.
– А вы сами в 21 год уже готовы попробовать свои силы в команде уровня «Арсенала»?
– Не могу ответить на ваш вопрос. Я же с этой командой не тренировался. Не знаю, как там и что. Да, мы играли в Лиге чемпионов с соперниками такого уровня, но я не знаю ситуацию изнутри.
Конечно, хотел бы попробовать там свои силы. И все-таки четкого представления о том, готов ли я к «Арсеналу», у меня сейчас нет.
– А как вам карьерный путь Андрея Аршавина?
– В свое время Аршавин был самым сильным российским футболистом. Играл в «Арсенале», делал покер в ворота «Ливерпуля», забивал «Барселоне». Считался если и не лидером «канониров», то в определенный период точно одним из ключевых игроков этой команды. Было бы супер провести карьеру так же, как и он. Я не против.
– Он был вашим кумиром?
– Да, когда был еще маленьким, смотрел Euro-2008, восхищался его игрой. Можно назвать Аршавина моим кумиром. Очень сильный футболист.
– Не думаете, что можете остаться в ЦСКА, получить еще более выгодный контракт и просто не уехать в Европу?
– На самом деле я хотел бы поиграть в Европе. Но если не сложится, готов остаться в ЦСКА и, как Акинфеев, провести здесь свою карьеру. Считаю, это было бы очень почетно, – заявил Головин.
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