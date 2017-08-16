Александр Головин: «Четкого представления о том, готов ли я к «Арсеналу», у меня сейчас нет»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин высказался о возможном переходе в .

– Допускаете, что вашу игру в дерби посмотрел Арсен Венгер и принял решение: этого парня нужно приобрести во чтобы то ни стало – либо сейчас, либо зимой?

– Сложно ответить на такой вопрос. Даже не представляю, что там да как. Но было бы приятно, если такой специалист обратил на меня внимание и пригласил в «Арсенал».

– Представим, что завтра вам поступает предложение от лондонцев. Ваши действия?

– Конечно, мне будет приятно, что мной заинтересовался такой клуб. На мой взгляд, каждый футболист, вне зависимости от возраста, хочет поиграть в Европе. Я не исключение.

– А вы сами в 21 год уже готовы попробовать свои силы в команде уровня «Арсенала»?

– Не могу ответить на ваш вопрос. Я же с этой командой не тренировался. Не знаю, как там и что. Да, мы играли в Лиге чемпионов с соперниками такого уровня, но я не знаю ситуацию изнутри.

Конечно, хотел бы попробовать там свои силы. И все-таки четкого представления о том, готов ли я к «Арсеналу», у меня сейчас нет.

– А как вам карьерный путь ?

– В свое время Аршавин был самым сильным российским футболистом. Играл в «Арсенале», делал покер в ворота «Ливерпуля», забивал «Барселоне». Считался если и не лидером «канониров», то в определенный период точно одним из ключевых игроков этой команды. Было бы супер провести карьеру так же, как и он. Я не против.

– Он был вашим кумиром?

– Да, когда был еще маленьким, смотрел Euro-2008, восхищался его игрой. Можно назвать Аршавина моим кумиром. Очень сильный футболист.

– Не думаете, что можете остаться в ЦСКА, получить еще более выгодный контракт и просто не уехать в Европу?

– На самом деле я хотел бы поиграть в Европе. Но если не сложится, готов остаться в ЦСКА и, как Акинфеев, провести здесь свою карьеру. Считаю, это было бы очень почетно, – заявил Головин.