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    Роман Бабаев: «ЦСКА не получал предложений по Головину – ни от «Арсенала», ни от кого-то еще»

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Роман Бабаев Александр Головин

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о полузащитнике Александре Головине.

    – Головин за короткий срок стал одним из лидеров ЦСКА и сборной России. Ходили слухи об интересе к нему со стороны двух лондонских клубов, «Челси» и «Арсенала». Была ли тут хотя бы доля правды?

    – Своей игрой, безусловно, Саша заслужил внимание скаутов ведущих клубов. В то же время официальных предложений мы не получали – ни от «Арсенала», ни от кого-либо еще, – сказал Бабаев.

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