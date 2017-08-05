Роман Бабаев: «ЦСКА не получал предложений по Головину – ни от «Арсенала», ни от кого-то еще»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о полузащитнике Александре Головине.
– Головин за короткий срок стал одним из лидеров ЦСКА и сборной России. Ходили слухи об интересе к нему со стороны двух лондонских клубов, «Челси» и «Арсенала». Была ли тут хотя бы доля правды?
– Своей игрой, безусловно, Саша заслужил внимание скаутов ведущих клубов. В то же время официальных предложений мы не получали – ни от «Арсенала», ни от кого-либо еще, – сказал Бабаев.
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