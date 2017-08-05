Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о полузащитнике Александре Головине.

– Головин за короткий срок стал одним из лидеров ЦСКА и сборной России. Ходили слухи об интересе к нему со стороны двух лондонских клубов, и «Арсенала». Была ли тут хотя бы доля правды?

– Своей игрой, безусловно, Саша заслужил внимание скаутов ведущих клубов. В то же время официальных предложений мы не получали – ни от , ни от кого-либо еще, – сказал Бабаев.