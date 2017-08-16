Вход на игру сборной России с «Динамо» будет бесплатным

Вход на игру между сборной России и московским будет бесплатным для болельщиков.

Матч пройдет 3 сентября на .

«Принято решение, что вход для болельщиков будет бесплатным. Стадион будем открывать поступательно, сначала трибуну C, а дальше – по мере интереса со стороны публики», – сообщил руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.

Сборная России 3 сентября проведет контрольный матч с московским «Динамо»