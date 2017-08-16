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    Вход на игру сборной России с «Динамо» будет бесплатным

    Теги сборная России РФС болельщики Динамо Москва Арена Химки товарищеские матчи (гибрид)

    Вход на игру между сборной России и московским «Динамо» будет бесплатным для болельщиков.

    Матч пройдет 3 сентября на «Арене Химки».

    «Принято решение, что вход для болельщиков будет бесплатным. Стадион будем открывать поступательно, сначала трибуну C, а дальше – по мере интереса со стороны публики», – сообщил руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.

    Сборная России 3 сентября проведет контрольный матч с московским «Динамо»

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