Вход на игру сборной России с «Динамо» будет бесплатным
Вход на игру между сборной России и московским «Динамо» будет бесплатным для болельщиков.
Матч пройдет 3 сентября на «Арене Химки».
«Принято решение, что вход для болельщиков будет бесплатным. Стадион будем открывать поступательно, сначала трибуну C, а дальше – по мере интереса со стороны публики», – сообщил руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.
Сборная России 3 сентября проведет контрольный матч с московским «Динамо»
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