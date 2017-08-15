Клубы АПЛ могут проголосовать за закрытие трансферного окна до старта сезона
Клубы английской премьер-лиги готовы внести существенные изменения в трансферные правила.
В сентябре пройдет очередное собрание клубов АПЛ, на котором, скорее всего, будет принято решение о том, что трансферное окно в высшем дивизионе Англии будет закрываться до первого матча сезона.
Данную инициативу поддерживает большинство команд, достаточное для утверждения решения.
Скорее всего, новое правило вступит в силу со следующего сезона.
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