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    «Челси» – первый действующий чемпион АПЛ, пропустивший 3 гола в первом туре нового сезона

    Теги Челси премьер-лига Англия Антонио Конте Бернли

    «Челси» пропустил 3 гола в первом тайме матча чемпионата Англии против «Бернли».

    Команда тренера Антонио Конте стала первым действующим чемпионом АПЛ, который пропустил так много голов в первом туре следующего сезона.

    Лондонцы играют в меньшинстве после удаления защитника Гари Кэйхилла.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Бернли».

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