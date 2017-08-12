«Челси» – первый действующий чемпион АПЛ, пропустивший 3 гола в первом туре нового сезона

пропустил 3 гола в первом тайме матча чемпионата Англии против .

Команда тренера Антонио Конте стала первым действующим чемпионом АПЛ, который пропустил так много голов в первом туре следующего сезона.

Лондонцы играют в меньшинстве после удаления защитника Гари Кэйхилла.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Бернли».