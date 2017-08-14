Виктор Гончаренко: «Вошло в моду, что при любом моменте виноват Васин. Это неправильно»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против поделился мнением о своих игроках.

О Васине

«Вошло в моду, что при любом моменте виноват Васин. Никто даже не разбирается в причинах, а сразу обвиняет его. Это неправильно».

О сопернике

«Дома они играют сильнее, чем на выезде, но это характерно для многих команд. Завтра нас ждет напряженный матч».

О Головине

«Головин – тот же мальчик, который любит футбол. Его никуда не заносит. Он такой же, как и был год-полтора назад».

Васин в московском дерби допустил пятую голевую ошибку – больше, чем любой другой игрок в текущем чемпионате