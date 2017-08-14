Виктор Гончаренко: «Вошло в моду, что при любом моменте виноват Васин. Это неправильно»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поделился мнением о своих игроках.
О Васине
«Вошло в моду, что при любом моменте виноват Васин. Никто даже не разбирается в причинах, а сразу обвиняет его. Это неправильно».
О сопернике
«Дома они играют сильнее, чем на выезде, но это характерно для многих команд. Завтра нас ждет напряженный матч».
О Головине
«Головин – тот же мальчик, который любит футбол. Его никуда не заносит. Он такой же, как и был год-полтора назад».
Васин в московском дерби допустил пятую голевую ошибку – больше, чем любой другой игрок в текущем чемпионате
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