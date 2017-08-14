Приложение Sports.ru, самое популярное в спортивном рунете, скачали 5 миллионов раз. Пора и вам это сделать

Главное приложение о спорте на русском языке скачали уже пять миллионов раз!

Если вы до сих пор не скачали флагманское приложение Sports.ru для Android и iOS, пора наконец это сделать — миллионы пользователей не могут ошибаться.

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Флагманское приложение от Sports.ru — это:

– 300 новостей в день по 47 видам спорта.

– 350 постов от пользователей и экспертов Sports.ru ежедневно.

– Матч-центр по 260 турнирам.

– Результаты игр, подробная статистика по матчам, отдельным игрокам и командам, таблицы.

– Самые оперативные push-уведомления о важных новостях и событиях матчей.

– Персональная лента контента: новости, материалы, опросы, статусы только про ваши любимые клубы и турниры.

– Общение с «одноклубниками» и болельщиками других команд в комментариях и статусах.

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