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    Пауло Дибала: «Если президент хочет, я останусь в «Ювентусе» навсегда»

    Теги Ювентус серия А Италия Пауло Дибала

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заявил о готовности провести всю карьеру в туринском клубе.

    «Я счастлив в «Ювентусе». Три месяца назад я продлил контракт.

    Клуб предложил мне взять 10-й номер. Я думал в течение двух дней, а затем сказал: «Почему бы и нет?»

    Я хочу расти здесь. Если президент хочет, я останусь здесь навсегда», – сказал Дибала.

    Контракт 23-летнего аргентинца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

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