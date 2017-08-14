Пауло Дибала: «Если президент хочет, я останусь в «Ювентусе» навсегда»

Нападающий Пауло Дибала заявил о готовности провести всю карьеру в туринском клубе.

«Я счастлив в «Ювентусе». Три месяца назад я продлил контракт.

Клуб предложил мне взять 10-й номер. Я думал в течение двух дней, а затем сказал: «Почему бы и нет?»

Я хочу расти здесь. Если президент хочет, я останусь здесь навсегда», – сказал Дибала.

Контракт 23-летнего аргентинца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.