Тренер «Хоффенхайма» о ситуации с Усманом Дембеле: «Я не могу взять кредит, через 3 месяца прийти в банк и заявить, что не хочу платить»
Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о ситуации с полузащитником дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле.
20-летний француз был отстранен дортмундцами от тренировок из-за того, что не выходил на связь и пропустил одно из занятий после появления информации об интересе «Барселоны».
«В повседневной жизни я не могу подписать договор и взять заем, а через три месяца прийти в банк и сказать: «Я не хочу выплачивать вам кредит, делайте с этим что хотите», – заявил Нагельсманн.
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