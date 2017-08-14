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    Тренер «Хоффенхайма» о ситуации с Усманом Дембеле: «Я не могу взять кредит, через 3 месяца прийти в банк и заявить, что не хочу платить»

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Хоффенхайм 1899 Юлиан Нагельсманн Усман Дембеле

    Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о ситуации с полузащитником дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле.

    20-летний француз был отстранен дортмундцами от тренировок из-за того, что не выходил на связь и пропустил одно из занятий после появления информации об интересе «Барселоны».

    «В повседневной жизни я не могу подписать договор и взять заем, а через три месяца прийти в банк и сказать: «Я не хочу выплачивать вам кредит, делайте с этим что хотите», – заявил Нагельсманн.

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