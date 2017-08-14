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    Агент Головина: «Представители «Боруссии» по поводу Саши со мной не контактировали»

    Теги ЦСКА Боруссия Дортмунд Премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Олег Артемов Александр Головин

    Олег Артемов, агент полузащитника ЦСКА Александра Головина, рассказал об интересе дортмундской «Боруссии» к клиенту.

    «Мне ничего не известно об интересе Дортмунда к Александру Головину. Представители клуба со мной не контактировали.

    Сможет ли он заиграть в Германии, покажет только время, посмотрим. Пока Головин играет в ЦСКА и у него действующий контракт с армейцами.

    Говорить о перспективах – преждевременно», — сказал Артемов.

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