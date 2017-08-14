Джоуи Бартон: «Клопп в «Ливерпуле» как чирлидер. Для топ-тренера этого мало»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», а ныне эксперт TalkSport Джоуи Бартон поделился мнением о главном тренере Юргене Клоппе.

«У него нет столько трофеев, как у Моуринью или Гвардиолы, так что к нему нужно относиться скептически. Он берет свое за счет харизмы, а так он простецкий, славный парень.

Но я всегда начинаю волноваться, когда он скачет у бровки. В «Ливерпуле» он как чирлидер! Но чтобы быть топ-тренером, этого мало. У него ужасная статистика финальных матчей.

Я не ведусь на ауру Клоппа и не считаю его супертренером. Его карьера говорит сама за себя. Он выиграл один чемпионат Германии (на самом деле – два – прим. Sports.ru) и один кубок – в 2012 году. Его карьера в «Боруссии» завершилась плачевно. Он потерял доверие игроков, потерял раздевалку. В итоге команда боролась за выживание», — сказал Бартон.