Юрген Клопп: «Последний гол «Уотфорда» был забит из офсайда, это очевидно»

Главный тренер Юрген Клопп поделился мнением о ничьей с «Уотфордом» (3:3).

«Нам не повезло в концовке. Гол был забит из офсайда, это очевидно, боковой судья был на линии и должен был это заметить.

Первый гол – хорошая подача и хороший рывок. Все просто хорошо. Нет, серьезно, молодцы.

Я был не очень доволен первым таймом. Мы играли в пас, но не могли добиться того, чего хотели. Второй тайм был намного лучше, но мы забыли закрыть игру. Нам нужно собраться. У обоих команд 90 минут были проблемы, но это первая игра, все нормально.

Я не мог предотвратить этот поздний гол. У нас есть проблемы в защите, над которыми нужно поработать, даже если бы мы выиграли 3:2. Мы были лучше и должны были побеждать», – сказал Клопп.

Матч судила бригада Энтони Тэйлора. В качестве лайнсменов игру обслуживали Гари Бесуик и Питер Киркап.

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