Юрген Клопп: «Последний гол «Уотфорда» был забит из офсайда, это очевидно»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о ничьей с «Уотфордом» (3:3).
«Нам не повезло в концовке. Гол был забит из офсайда, это очевидно, боковой судья был на линии и должен был это заметить.
Первый гол «Уотфорда» – хорошая подача и хороший рывок. Все просто хорошо. Нет, серьезно, молодцы.
Я был не очень доволен первым таймом. Мы играли в пас, но не могли добиться того, чего хотели. Второй тайм был намного лучше, но мы забыли закрыть игру. Нам нужно собраться. У обоих команд 90 минут были проблемы, но это первая игра, все нормально.
Я не мог предотвратить этот поздний гол. У нас есть проблемы в защите, над которыми нужно поработать, даже если бы мы выиграли 3:2. Мы были лучше и должны были побеждать», – сказал Клопп.
Матч судила бригада Энтони Тэйлора. В качестве лайнсменов игру обслуживали Гари Бесуик и Питер Киркап.
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