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    Агент: «Шансы на переход Ригони в «Зенит» – 98%»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Индепендьенте возможные трансферы Эмилиано Ригони

    Хуан Крус Оллер, агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

    «Переговоры с «Зенитом» находятся в продвинутой стадии. «Индепендьенте» потребовал банковских гарантий.

    Мне никогда не приходило в голову, что трансфер может сорваться. Шансы на переход – 98%», – сказал агент в эфире Radio Uno FM 103.1.

    Сообщалось, что «Зенит» заплатит «Индепендьенте» за Ригони 12 миллионов долларов.

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