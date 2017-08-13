Агент: «Шансы на переход Ригони в «Зенит» – 98%»
Хуан Крус Оллер, агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».
«Переговоры с «Зенитом» находятся в продвинутой стадии. «Индепендьенте» потребовал банковских гарантий.
Мне никогда не приходило в голову, что трансфер может сорваться. Шансы на переход – 98%», – сказал агент в эфире Radio Uno FM 103.1.
Сообщалось, что «Зенит» заплатит «Индепендьенте» за Ригони 12 миллионов долларов.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.