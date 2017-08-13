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    «Арсенал» сократит зарплатную ведомость и, скорее всего, больше никого не купит летом

    Теги Матье Дебюши премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Джек Уилшер Киран Гиббс Лукас Перес Хоэль Кэмпбелл Карл Дженкинсон Алекс Окслейд-Чемберлен Тома Лемар

    «Арсенал» отказался от идеи приобретения полузащитника «Монако» Тома Лемара.

    Княжеский клуб отклонил очередное предложение лондонцев по 21-летнему французу.

    Несмотря на это, «Арсенал», скорее всего, больше не будет покупать новых игроков до закрытия летнего трансферного окна.

    Более того, «канониры» намерены сократить зарплатную ведомость, расставшись с Матье Дебюши, Кираном Гиббсом, Карлом Дженкинсоном, Лукасом Пересом и Хоэлем Кэмпбеллом.

    Кроме того, под вопросом будущее в «Арсенале» Джека Уилшера и Алекса Окслейд-Чемберлена, которого хочет купить «Челси».

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