«Арсенал» сократит зарплатную ведомость и, скорее всего, больше никого не купит летом
«Арсенал» отказался от идеи приобретения полузащитника «Монако» Тома Лемара.
Княжеский клуб отклонил очередное предложение лондонцев по 21-летнему французу.
Несмотря на это, «Арсенал», скорее всего, больше не будет покупать новых игроков до закрытия летнего трансферного окна.
Более того, «канониры» намерены сократить зарплатную ведомость, расставшись с Матье Дебюши, Кираном Гиббсом, Карлом Дженкинсоном, Лукасом Пересом и Хоэлем Кэмпбеллом.
Кроме того, под вопросом будущее в «Арсенале» Джека Уилшера и Алекса Окслейд-Чемберлена, которого хочет купить «Челси».
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