«Арсенал» сократит зарплатную ведомость и, скорее всего, больше никого не купит летом

отказался от идеи приобретения полузащитника «Монако» .

Княжеский клуб отклонил очередное предложение лондонцев по 21-летнему французу.

Несмотря на это, «Арсенал», скорее всего, больше не будет покупать новых игроков до закрытия летнего трансферного окна.

Более того, «канониры» намерены сократить зарплатную ведомость, расставшись с Матье Дебюши, , Карлом Дженкинсоном, Лукасом Пересом и Хоэлем Кэмпбеллом.

Кроме того, под вопросом будущее в «Арсенале» и Алекса Окслейд-Чемберлена, которого хочет купить «Челси».

Арсен Венгер: «У нас слишком много игроков, а излишняя конкуренция вредна»