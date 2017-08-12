Хосеп Гвардиола: «Поздравляю всех в «Манчестер Сити» – у нас сильный клуб»

Главный тренер Хосеп Гвардиола дал комментарии после победы над (2:0) в матче первого тура чемпионата Англии.

«У нас были голевые моменты в начале игры. Мы контролировали контратаки соперника и не дали им создать хотя бы один шанс для гола. Мы собираемся улучшить нашу игру в атаке.

Я рад приобретенным игрокам. Хочу сказать спасибо клубу. У нас прекрасные игроки с огромным талантом. Поздравляю всех в «Манчестер Сити» – у нас сильный клуб.

Я хочу продолжить то, что мы делали в трех последних играх во время предсезонной подготовки. Мы были стабильными, но нам нужно становиться лучше. Самое главное – команда выиграла первый матч», – сказал Гвардиола.