Хосеп Гвардиола: «Поздравляю всех в «Манчестер Сити» – у нас сильный клуб»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарии после победы над «Брайтоном» (2:0) в матче первого тура чемпионата Англии.
«У нас были голевые моменты в начале игры. Мы контролировали контратаки соперника и не дали им создать хотя бы один шанс для гола. Мы собираемся улучшить нашу игру в атаке.
Я рад приобретенным игрокам. Хочу сказать спасибо клубу. У нас прекрасные игроки с огромным талантом. Поздравляю всех в «Манчестер Сити» – у нас сильный клуб.
Я хочу продолжить то, что мы делали в трех последних играх во время предсезонной подготовки. Мы были стабильными, но нам нужно становиться лучше. Самое главное – команда выиграла первый матч», – сказал Гвардиола.
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