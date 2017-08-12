Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хосеп Гвардиола: «Поздравляю всех в «Манчестер Сити» – у нас сильный клуб»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Хосеп Гвардиола Брайтон

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарии после победы над «Брайтоном» (2:0) в матче первого тура чемпионата Англии.

    «У нас были голевые моменты в начале игры. Мы контролировали контратаки соперника и не дали им создать хотя бы один шанс для гола. Мы собираемся улучшить нашу игру в атаке.

    Я рад приобретенным игрокам. Хочу сказать спасибо клубу. У нас прекрасные игроки с огромным талантом. Поздравляю всех в «Манчестер Сити» – у нас сильный клуб.

    Я хочу продолжить то, что мы делали в трех последних играх во время предсезонной подготовки. Мы были стабильными, но нам нужно становиться лучше. Самое главное – команда выиграла первый матч», – сказал Гвардиола.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться