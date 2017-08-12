Жерар Пике: «Я опубликовал свой твит, уже зная, что Неймар уйдет из «Барсы»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением по поводу перехода нападающего Неймара в .

«Не думаю, что меня обманули. Теперь, когда все произошло, я могу все рассказать. На свадьбе Месси у Неймара уже была идея покинуть «Барселону».

Когда я опубликовал свой твит, я уже знал, что Неймар точно уйдет. Это была моя последняя попытка. Он разозлился на меня. Но думаю, что мы это исправим.

У него были свои причины. Мы не будем осуждать его, так как он принял смелое решение. Неймар необыкновенно хорошо выступал за «Барселону». Но он явно стоил меньше 222 миллионов.

Мы должны стать сильнее и перестать искать замену , ведь ее просто не существует. Он уникальный и талантливый игрок», — сказал Пике.

Пике выложил фотографию с Неймаром: «Он остается»

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