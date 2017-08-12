Комбаров обогнал Тихонова и вышел на второе место по числу игр за «Спартак» в чемпионатах России
Матч 6-го тура премьер-лиги против ЦСКА (1:2) стал для защитника Дмитрия Комбарова 193-м по счету в составе «Спартака».
Таким образом, Комбаров обогнал полузащитника Андрея Тихонова (192 матча) и вышел на второе место по количеству матчей за «Спартак» в чемпионате России.
Рекордсменом является полузащитник Егор Титов, который провел 324 игры.
Статистику выступлений Комбарова можно изучить здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.