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    Комбаров обогнал Тихонова и вышел на второе место по числу игр за «Спартак» в чемпионатах России

    Теги Спартак Егор Титов Андрей Тихонов Дмитрий Комбаров Премьер-лига Россия

    Матч 6-го тура премьер-лиги против ЦСКА (1:2) стал для защитника Дмитрия Комбарова 193-м по счету в составе «Спартака».

    Таким образом, Комбаров обогнал полузащитника Андрея Тихонова (192 матча) и вышел на второе место по количеству матчей за «Спартак» в чемпионате России.

    Рекордсменом является полузащитник Егор Титов, который провел 324 игры.

    Статистику выступлений Комбарова можно изучить здесь.

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