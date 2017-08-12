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    Sports.ru

    32% пользователей признали Витиньо лучшим игроком матча ЦСКА – «Спартак». Вы согласны?

    Теги Спартак ЦСКА Виктор Гончаренко Марио Фернандес Массимо Каррера Витиньо мобильные приложения

    ЦСКА в рамках главного матча российского футбола против «Спартака» совершил невероятный камбэк и выиграл встречу со счетом 2:1.

    Тем временем пользователи приложений Scores & Video и Sports.ru и выбирают лучшего игрока матча.

    На данный момент в голосовании лидирует полузащитник ЦСКА Витиньо, забивший победный гол «красно-синих», — за него проголосовали 28% пользователей.

    Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!

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