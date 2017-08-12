32% пользователей признали Витиньо лучшим игроком матча ЦСКА – «Спартак». Вы согласны?
ЦСКА в рамках главного матча российского футбола против «Спартака» совершил невероятный камбэк и выиграл встречу со счетом 2:1.
Тем временем пользователи приложений Scores & Video и Sports.ru и выбирают лучшего игрока матча.
На данный момент в голосовании лидирует полузащитник ЦСКА Витиньо, забивший победный гол «красно-синих», — за него проголосовали 28% пользователей.
Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!
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