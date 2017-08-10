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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лучшая лига планеты возвращается! Самое время качать главное мобильное приложение об АПЛ

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Вест Бромвич Sports.ru Кристал Пэлас Саутгемптон Лестер Бернли Сток Сити Суонси Хаддерсфилд Брайтон Борнмут мобильные приложения

    Дождались! Новый сезон начинается уже в эту пятницу матчем между «Арсеналом» и «Лестером». Следить за любимой командой, игроками и турниром в целом удобнее всего с помощью самого популярного приложения об английском футболе — АПЛ от Sports.ru.

    Скачать на iPhone / iPad

    Скачать на Android

    С приложением АПЛ вы получаете:

    – Все новости и блоги о 20 клубах;

    – Ваш любимый клуб в категории «Избранное»;

    – Видео голов и обзоры матчей;

    – Текстовые онлайн-трансляции, календарь и турнирную таблицу;

    – Трансферные слухи и новости от экспертов и инсайдеров;

    – Подробную статистику всех матчей и игроков в режиме реального времени;

    – Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях;

    – Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов

    Скачать на iPhone / iPad

    Скачать на Android

    Интересно следить только за своей любимой командой? У нас есть для вас отдельные клубные приложения:

    «Челси» (установить для iOS и установить для Android)

    «Манчестер Юнайтед» (установить для iOS и установить для Android)

    «Ливерпуль» (установить для iOS и установить для Android)

    «Арсенал» (установить для iOS и установить для Android)

    «Манчестер Сити» (установить для iOS и установить для Android).

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