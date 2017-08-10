Лучшая лига планеты возвращается! Самое время качать главное мобильное приложение об АПЛ

Дождались! Новый сезон начинается уже в эту пятницу матчем между «Арсеналом» и «Лестером». Следить за любимой командой, игроками и турниром в целом удобнее всего с помощью самого популярного приложения об английском футболе — АПЛ от Sports.ru.

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С приложением АПЛ вы получаете:

– Все новости и блоги о 20 клубах;

– Ваш любимый клуб в категории «Избранное»;

– Видео голов и обзоры матчей;

– Текстовые онлайн-трансляции, календарь и турнирную таблицу;

– Трансферные слухи и новости от экспертов и инсайдеров;

– Подробную статистику всех матчей и игроков в режиме реального времени;

– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях;

– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов

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Интересно следить только за своей любимой командой? У нас есть для вас отдельные клубные приложения:

«Челси» (установить для iOS и установить для Android)

«Манчестер Юнайтед» (установить для iOS и установить для Android)

«Ливерпуль» (установить для iOS и установить для Android)

«Арсенал» (установить для iOS и установить для Android)

«Манчестер Сити» (установить для iOS и установить для Android).