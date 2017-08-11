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    Петр Чех сыграл в воротах во время прощального матча чешского хоккеиста Гавлата

    Теги Петр Чех премьер-лига Англия Мартин Гавлат Арсенал видео

    Голкипер «Арсенала» Петр Чех принял участие в прощальном матче бывшего нападающего клубов НХЛ и сборной Чехии Мартина Гавлата.

    Чех 9 августа посетил Брно, где на протяжении одного периода защищал хоккейные ворота. Сразу после игры он вернулся в расположение «Арсенала».

    «Я не слишком устал. Провести на льду один период – хороший опыт для меня. Мне очень понравилось», – сказал Петр Чех.

    Гавлат в феврале объявил о завершении карьеры. В НХЛ он выступал за «Оттаву», «Чикаго», «Миннесоту», «Сан-Хосе», «Нью-Джерси» и «Сент-Луис». Нападающий провел 790 игр в регулярных чемпионатах, набрав 594 (242+352) очка. На счету хоккеиста 75 матчей и 52 (21+31) очка в плей-офф.

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