Петр Чех сыграл в воротах во время прощального матча чешского хоккеиста Гавлата

Голкипер Петр Чех принял участие в прощальном матче бывшего нападающего клубов НХЛ и сборной Чехии Мартина Гавлата.

Чех 9 августа посетил Брно, где на протяжении одного периода защищал хоккейные ворота. Сразу после игры он вернулся в расположение .

«Я не слишком устал. Провести на льду один период – хороший опыт для меня. Мне очень понравилось», – сказал Петр Чех.

Гавлат в феврале объявил о завершении карьеры. В НХЛ он выступал за «Оттаву», «Чикаго», «Миннесоту», «Сан-Хосе», «Нью-Джерси» и «Сент-Луис». Нападающий провел 790 игр в регулярных чемпионатах, набрав 594 (242+352) очка. На счету хоккеиста 75 матчей и 52 (21+31) очка в плей-офф.