Наиль Измайлов о разгроме от «Зенита»: «В прошлом году «Спартак» проиграл «Крыльям», и где сейчас «Крылья»?»

Заместитель председателя совета директоров Наиль Измайлов прокомментировал поражение от «Зенита» со счетом 1:5 в матче 4-го тура чемпионата России.

«Подвигнет ли разгром от серьезно усилить команду и активнее вести трансферную политику? Что значит поражение от «Зенита»? Ну, в прошлом году мы проиграли Советов» со счетом 0:4, и где сейчас «Крылья»?

Они в . И что, поражение должно было нас настроить на какие-то другие мысли? Мы стали чемпионами, а «Крылья» вылетели в ФНЛ.

Вот мы в этом году станем чемпионами, а «Зенит» вылетит в ФНЛ – и что тогда? Одно поражение – это просто одно поражение, вот и все», – сказал Измайлов.

«Спартак» справился с Паредесом. Больше он не справился ни с чем