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    Наиль Измайлов о разгроме от «Зенита»: «В прошлом году «Спартак» проиграл «Крыльям», и где сейчас «Крылья»?»

    Теги Спартак Зенит Крылья Советов Премьер-лига Россия ФНЛ Наиль Измайлов

    Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал поражение от «Зенита» со счетом 1:5 в матче 4-го тура чемпионата России.

    «Подвигнет ли разгром от «Зенита» серьезно усилить команду и активнее вести трансферную политику? Что значит поражение от «Зенита»? Ну, в прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4, и где сейчас «Крылья»?

    Они в ФНЛ. И что, поражение должно было нас настроить на какие-то другие мысли? Мы стали чемпионами, а «Крылья» вылетели в ФНЛ.

    Вот мы в этом году станем чемпионами, а «Зенит» вылетит в ФНЛ – и что тогда? Одно поражение – это просто одно поражение, вот и все», – сказал Измайлов.

    «Спартак» справился с Паредесом. Больше он не справился ни с чем

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