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    «Спартак»: «У Тимофеева разрыв передней крестообразной связки левого колена»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия травмы Арсенал Тула Артем Тимофеев

    Пресс-служба «Спартака» подтвердила информацию о тяжелой травме полузащитника Артема Тимофеева.

    «В среду во время домашней игры с «Арсеналом» Тимофеев получил серьезную травму.

    Сегодня после углубленного обследования был подтвержден первоначальный диагноз: у игрока выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

    Тимофееву требуется операция. О сроках восстановления футболиста будет сообщено после нее.

    «Спартак» желает Артему скорейшего выздоровления и возвращения в строй», – говорится в заявлении клуба.

    Ранее сообщалось, что 23-летний хавбек может пропустить полгода.

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