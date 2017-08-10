«Спартак»: «У Тимофеева разрыв передней крестообразной связки левого колена»
Пресс-служба «Спартака» подтвердила информацию о тяжелой травме полузащитника Артема Тимофеева.
«В среду во время домашней игры с «Арсеналом» Тимофеев получил серьезную травму.
Сегодня после углубленного обследования был подтвержден первоначальный диагноз: у игрока выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.
Тимофееву требуется операция. О сроках восстановления футболиста будет сообщено после нее.
«Спартак» желает Артему скорейшего выздоровления и возвращения в строй», – говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что 23-летний хавбек может пропустить полгода.
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