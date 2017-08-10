«Спартак»: «У Тимофеева разрыв передней крестообразной связки левого колена»

Пресс-служба подтвердила информацию о тяжелой травме полузащитника .

«В среду во время домашней игры с Тимофеев получил серьезную травму.

Сегодня после углубленного обследования был подтвержден первоначальный диагноз: у игрока выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Тимофееву требуется операция. О сроках восстановления футболиста будет сообщено после нее.

желает Артему скорейшего выздоровления и возвращения в строй», – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что 23-летний хавбек может пропустить полгода.

Артем Тимофеев о травме: «Почувствовал боль, хруст»