Сергей Фурсенко о победе на ЧМ-2018: «Был выставлен потенциал, который для России вполне адекватен»

Президент Сергей Фурсенко прокомментировал свою фразу о победе сборной России на домашнем чемпионате мира.

- Когда-то вы сказали, что Россия выиграет . Похоже, только вы сами не объясняли ее коды.

- Про первый код я уже говорил в теме о Кокорине – вы должны приложить потенциал, чтобы частицы двигались упорядоченно.

Второе тоже произнесено – это кризис доверия. Если бы все стали работать совместно, направляя и объединяя усилия для достижения единой цели, то могли бы достичь очень высоких результатов.

Третье – надо всегда ставить перед собой самые высокие планки, потому что если вы будете просто перешагивать высоту, то прогресса никогда не добьетесь. Поэтому была поставлена планка, был выставлен соответствующий потенциал. Для нашей страны он был вполне адекватен. Я уверен, что, если мы объединимся, достигнем небывалых результатов.

- Вы признаете, что переоценили и доверие, и развитие футбола вместе с обществом?

- Нет. В каждой футбольной стране (а я считаю Россию футбольной страной, потому что футбол у нас — спорт номер один) есть особенности, за счет чего можно выигрывать.

У нас ориентиры много раз менялись. Повторю: то нас в одну идеологическую логику ввергли, то в другую. Тем не менее есть такая общность – российский народ, у которой есть свои отличительные особенности, и надо ими пользоваться.

- Особенность – это объединение перед большой целью?

- Да. Если бы мы выстроили все совместно правильным образом, то у нас были бы хорошие шансы сыграть на чемпионате мира очень достойно. По сути, мы двигались в правильном направлении, – сказал Фурсенко.

Сергей Фурсенко: «Абсолютно уверен, что Россия выиграет ЧМ-2018»

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