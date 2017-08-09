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    Манчини заявил, что «Зениту» нужны новые трансферы

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что команде еще требуется усиление состава.

    - Нравится ли вам танцевать? В одной телевизионной программе вы исполняли танго.

    – Я не очень хороший танцор. Я был в программе в качестве гостя. Когда меня приглашают, я танцую.

    – Будут ли еще трансферы?

    – Трансферный рынок открыт еще 20 дней. Нам нужно доукомплектовать команду. Шансы есть.

    – Каково ваше главное впечатление от чемпионата России?

    – Нет ни одного проходного матча, в каждой игре нужно выкладываться на сто процентов. Все соперники играют в организованный и слаженный футбол, – сказал Манчини.

    Кого «Зенит» купил, чтобы стать главным клубом России?

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