Манчини заявил, что «Зениту» нужны новые трансферы

Главный тренер Роберто Манчини заявил, что команде еще требуется усиление состава.

- Нравится ли вам танцевать? В одной телевизионной программе вы исполняли танго.

– Я не очень хороший танцор. Я был в программе в качестве гостя. Когда меня приглашают, я танцую.



– Будут ли еще трансферы?

– Трансферный рынок открыт еще 20 дней. Нам нужно доукомплектовать команду. Шансы есть.



– Каково ваше главное впечатление от чемпионата России?

– Нет ни одного проходного матча, в каждой игре нужно выкладываться на сто процентов. Все соперники играют в организованный и слаженный футбол, – сказал Манчини.

Кого «Зенит» купил, чтобы стать главным клубом России?