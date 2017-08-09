Соломон Кверквелия: «Грасия – просто клоун. В «Рубине» хотели, чтобы я сломался психологически»

Защитник ива» Соломон Кверквелия поделился мнением о работе в «Рубине» с испанским тренером Хавьером Грасией.

– ив» стал большим шагом вперед. Очень рад, что я здесь. Просто неописуемо, что для меня «Локо» сделал, спасибо им. Клуб рисковал, когда брал человека, который полгода не играл. И даже в заявку не попадал. Да я чуть было карьеру не закончил.

Другие бы на месте «Локомотива» подумали: «Если его нет среди 24 заявленных, может, с ним что-то случилось? Может, он не развивается?» Я же единственный человек в «Рубине», который из дома смотрел 17 игр.

– Почему Грасия так с вами поступал?

– Он результата хотел.

– Вы не давали результата?

– Видимо, нет.

– Читал, что вы якобы допускали грубые ошибки в контрольных матчах на сборах .

– Да это смешно вообще. В «Рубине» хотели, чтобы я психологически сломался, и все для этого делали. Что я сделал плохого для , не понимаю. Три года подряд играл в основе, а тут приходит человек и поступает так.

Грасию я никогда не уважал как тренера. Особенно после всего, что он со мной сделал. Такой я человек: когда вижу, что меня обманывают, не могу иначе.

Грасия – вообще не футбольный тренер, а какой-то другой. У меня в «Рубине» при нем было все, кроме футбола. Почему так вышло – пусть Грасия сам ответит, я не буду.

– Вы пытались это узнать у тренера сами?

– Да я там был лишний человек. Сидел и просто ничего не делал. Выходил на тренировку без желания. Какой был смысл, если я все равно знал: играть не буду? Десять игр я не мог попасть в заявку, а мне говорили: «У тебя паспорт иностранца».

Про других защитников и их уровень говорить не буду, проблема у меня была с тренером. Он просто клоун.

– Могли пожать Гарсии руку?

– Когда уезжал в аренду в «Локо», он сказал: «До свидания, удачи». И еще, я помню, мы уже в полуфинале Кубка были, и Грасии я сказал: «Посмотри финал в Сочи, мы там будем и кубок возьмем». Конфликта-то у нас не было, все проще: я только тренировался, а на игры Грасия меня не ставил. Приходил на занятия, работал и ехал домой, – сказал Кверквелия.

Соломон Кверквелия: «Спасибо, Грасия, что ты в меня не верил! Я благодарен тебе, что я сейчас в «Локомотиве»