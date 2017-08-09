Зидан стал вторым тренером, которому удалось два раза подряд победить в Суперкубке Европы
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал вторым в истории специалистом, которому два рада подряд удалось победить в Суперкубке Европы.
Ранее мадридский клуб обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
Предыдущий тренером, дважды подряд побеждавшим в Суперкубке, был Арриго Сакки, возглавлявший «Милан». Его команда выигрывала трофей в 1989 и 1990 годах.
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