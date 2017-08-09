Зидан стал вторым тренером, которому удалось два раза подряд победить в Суперкубке Европы

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал вторым в истории специалистом, которому два рада подряд удалось победить в Суперкубке Европы.

Ранее мадридский клуб обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Предыдущий тренером, дважды подряд побеждавшим в Суперкубке, был Арриго Сакки, возглавлявший «Милан». Его команда выигрывала трофей в 1989 и 1990 годах.