Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зидан стал вторым тренером, которому удалось два раза подряд победить в Суперкубке Европы

    Теги Реал Мадрид примера Испания Суперкубок Европы Зинедин Зидан Арриго Сакки

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал вторым в истории специалистом, которому два рада подряд удалось победить в Суперкубке Европы.

    Ранее мадридский клуб обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

    Предыдущий тренером, дважды подряд побеждавшим в Суперкубке, был Арриго Сакки, возглавлявший «Милан». Его команда выигрывала трофей в 1989 и 1990 годах.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться