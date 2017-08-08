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    Sport.es: Представители «Барсы» прибыли в Ливерпуль для завершения трансфера Коутиньо

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».

    Как сообщает Sport.es, представители сине-гранатовых прибыли в Англию для завершения сделки.

    Сумма трансфера — 90 миллионов евро плюс бонусы. «Барса» хочет провести презентацию футболиста на этой неделе.

    Ранее сообщалось, что 25-летний хавбек согласился перейти в каталонский клуб.

    Подробную статистику Коутиньо можно посмотреть здесь.

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