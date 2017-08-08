Полузащитник Филиппе Коутиньо в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, представители сине-гранатовых прибыли в Англию для завершения сделки.

Сумма трансфера — 90 миллионов евро плюс бонусы. «Барса» хочет провести презентацию футболиста на этой неделе.

Ранее сообщалось, что 25-летний хавбек согласился перейти в каталонский клуб.

Подробную статистику Коутиньо можно посмотреть здесь.