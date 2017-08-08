Sport.es: Представители «Барсы» прибыли в Ливерпуль для завершения трансфера Коутиньо
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».
Как сообщает Sport.es, представители сине-гранатовых прибыли в Англию для завершения сделки.
Сумма трансфера — 90 миллионов евро плюс бонусы. «Барса» хочет провести презентацию футболиста на этой неделе.
Ранее сообщалось, что 25-летний хавбек согласился перейти в каталонский клуб.
Подробную статистику Коутиньо можно посмотреть здесь.
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