«Сент-Этьен» согласовал с «Зенитом» аренду Эрнани

Полузащитник Эрнани продолжит карьеру во Франции.

«Сент-Этьен» договорился с клубом из Санкт-Петербурга об аренде 23-летнего бразильского хавбека.

В ближайшее время будут улажены все детали сделки. на днях приступит к тренировкам в составе нового клуба.

Эрнани перешел в в январе 2017 года за 8 миллионов евро из «Атлетико Паранаэнсе».

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.