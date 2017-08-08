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    «Сент-Этьен» согласовал с «Зенитом» аренду Эрнани

    Теги Зенит Сент-Этьен Премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Эрнани

    Полузащитник «Зенита» Эрнани продолжит карьеру во Франции.

    «Сент-Этьен» договорился с клубом из Санкт-Петербурга об аренде 23-летнего бразильского хавбека.

    В ближайшее время будут улажены все детали сделки. Эрнани на днях приступит к тренировкам в составе нового клуба.

    Эрнани перешел в «Зенит» в январе 2017 года за 8 миллионов евро из «Атлетико Паранаэнсе».

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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