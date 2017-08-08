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    «Томь» получила благодарственную грамоту от РПЦ за помощь в строительстве храма

    Теги светская хроника ФНЛ Томь фото

    Русская православная церковь (РПЦ) наградила «Томь» благодарственной грамотой за помощь в строительстве храма.

    Грамота была вручена томскому клуба за «бескорыстную помощь в богоугодном деле строительства и благоустройства Георгиевского храма, а также за усердные труды во славу РПЦ».

    Напомним, в середине июля игрокам и сотрудникам «Томи» выплатили долги по зарплате за 5 месяцев.

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