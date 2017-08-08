«Томь» получила благодарственную грамоту от РПЦ за помощь в строительстве храма

Русская православная церковь (РПЦ) наградила благодарственной грамотой за помощь в строительстве храма.

Грамота была вручена томскому клуба за «бескорыстную помощь в богоугодном деле строительства и благоустройства Георгиевского храма, а также за усердные труды во славу РПЦ».

Напомним, в середине июля игрокам и сотрудникам «Томи» выплатили долги по зарплате за 5 месяцев.