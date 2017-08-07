Роналду попал в заявку «Реала» на Суперкубок УЕФА

Мадридский огласил заявку на финал Суперкубка УЕФА против «Манчестер Юнайтед».

Принять участие в игре сможет нападающий , пропустивший предсезонные матчи.

Матч «Реал» — состоится во вторник, 8 августа. Начало — в 21.45 по московскому времени.