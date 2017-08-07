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    Роналду попал в заявку «Реала» на Суперкубок УЕФА

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    Мадридский «Реал» огласил заявку на финал Суперкубка УЕФА против «Манчестер Юнайтед».

    Принять участие в игре сможет нападающий Криштиану Роналду, пропустивший предсезонные матчи.

    Матч «Реал» — «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 8 августа. Начало — в 21.45 по московскому времени.

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