Роналду попал в заявку «Реала» на Суперкубок УЕФА
Мадридский «Реал» огласил заявку на финал Суперкубка УЕФА против «Манчестер Юнайтед».
Принять участие в игре сможет нападающий Криштиану Роналду, пропустивший предсезонные матчи.
Матч «Реал» — «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 8 августа. Начало — в 21.45 по московскому времени.
📝 #RealMadrid 2⃣4⃣ 🆚 @ManUtd#RMSuperCup #RMMovistar pic.twitter.com/b0Drb0X3DO— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 7 августа 2017 г.
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