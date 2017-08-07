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    «Спартак» может приобрести у «Валенсии» Гарая

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Валенсия Эсекиэль Гарай примера Испания возможные трансферы

    Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай может вернуться в Россию.

    30-летний аргентинский футболист попал в сферу интересов «Спартака». Сделка оценивается в 25 миллионов евро.

    В случае ухода из «Валенсии», переход в российский клуб будет приоритетным для игрока, которым интерен «Ювентусу».

    Игрок выступал в России за «Зенит» с 2014 по 2016 год. Подробную статистику Гарая можно посмотреть здесь.

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