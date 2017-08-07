«Спартак» может приобрести у «Валенсии» Гарая

Защитник «Валенсии» может вернуться в Россию.

30-летний аргентинский футболист попал в сферу интересов . Сделка оценивается в 25 миллионов евро.

В случае ухода из «Валенсии», переход в российский клуб будет приоритетным для игрока, которым интерен «Ювентусу».

Игрок выступал в России за «Зенит» с 2014 по 2016 год. Подробную статистику Гарая можно посмотреть здесь.