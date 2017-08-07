не собирается выплачивать «Сантосу» процент от трансфера форварда Неймара в .

Бывший клуб 25-летнего бразильца рассчитывает получить от его 222-миллионного перехода в парижский клуб 5% (8,9 млн евро) — за подготовку игрока, что прописано в регламенте ФИФА.

Однако «Барселона» считает, что как такового трансфера в «ПСЖ» не было, поскольку Неймар выкупил у каталонцев свой контракт и заключил соглашение с парижским клубом будучи свободным агентом, сообщает Globoesporte.

Кроме того, «Сантос» планирует получить от «Барселоны» 4,5 млн евро (всего, таким образом, 13,4 млн) за невыполнение пункта о проведении двух товарищеских матчей между клубами после переезда из Бразилии в Испанию.

Товарищеский матч между «Барселоной» и «Сантосом» был проведен лишь один – в 2013 году в рамках Кубка Гампера.

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