«Реал» отложил покупку Мбаппе на год и не намерен продавать Бэйла

не собирается расставаться с полузащитником Гаретом Бэйлом.

Руководство мадридцев заверило 28-летнего валлийца в том, что он входит в планы клуба, а попытка приобретения форварда «Монако» будет осуществлена «Реалом» не этим летом, а через год.

Ранее сообщалось, что в случае покупки Мбаппе мадридцы могут продать Бэйла в «Манчестер Юнайтед».

«Реал» попытается подписать Дембеле в случае срыва трансфера Мбаппе