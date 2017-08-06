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    «Реал» отложил покупку Мбаппе на год и не намерен продавать Бэйла

    Теги Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Гарет Бэйл Килиан Мбаппе

    «Реал» не собирается расставаться с полузащитником Гаретом Бэйлом.

    Руководство мадридцев заверило 28-летнего валлийца в том, что он входит в планы клуба, а попытка приобретения форварда «Монако» Килиана Мбаппе будет осуществлена «Реалом» не этим летом, а через год.

    Ранее сообщалось, что в случае покупки Мбаппе мадридцы могут продать Бэйла в «Манчестер Юнайтед».

    «Реал» попытается подписать Дембеле в случае срыва трансфера Мбаппе

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