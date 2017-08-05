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    Леонид Слуцкий: «После 75 минут я очень устал. Может, я немного слишком толстый»

    Теги Леонид Слуцкий Астон Вилла Халл Д2 Англия

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий рассказал об ощущениях после матча 1-го тура чемпионшипа с «Астон Виллой» (1:1).

    О начале матча

    «Первые 15 минут – это катастрофа. У меня было много нехороших мыслей. Но я очень горжусь командой».

    О первой игре в Англии

    «После 75 минут я очень устал. Может, я немного слишком толстый и не в хорошей физической форме».

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