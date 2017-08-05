Леонид Слуцкий: «После 75 минут я очень устал. Может, я немного слишком толстый»
Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий рассказал об ощущениях после матча 1-го тура чемпионшипа с «Астон Виллой» (1:1).
О начале матча
«Первые 15 минут – это катастрофа. У меня было много нехороших мыслей. Но я очень горжусь командой».
О первой игре в Англии
«После 75 минут я очень устал. Может, я немного слишком толстый и не в хорошей физической форме».
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