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    Леонид Слуцкий: «Я очень горд. «Халл» заслужил ничью»

    Теги Леонид Слуцкий Астон Вилла видео Халл Д2 Англия Джеррод Боуэн

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий поделился наблюдениями от матча 1-го тура чемпионшипа с «Астон Виллой» (1:1).

    – Я очень горд. Мы очень плохо играли в первые 15 минут – это было непростое время и для меня, и для команды. У нас есть молодые игроки, им не хватает опыта выступлений в чемпионшипе. И первый же матч – выезд к «Астон Вилле», полный стадион.

    Но после первых 15 минут мы играли очень хорошо. У нас было несколько явных моментов. Думаю, мы заслужили ничью.

    – Вы рады за Джаррода Боуэна, который забил первый гол за «Халл»?

    – Да-да, конечно, рад. Но для меня это не стало сюрпризом. Он был нашим лучшим бомбардиром в контрольных матчах. И теперь он продолжает забивать в официальных играх.

    – Этот матч стал для вас пока одним из самых серьезных испытаний, не правда ли?

    – Да-да. Мне и правда было очень трудно. После 75-й минуты я устал как футболист. И оставшиеся 15 минут я «играл» вместе с парнями только на характере (улыбается).

    – Воодушевлены тем, что увидели сегодня?

    – Да-да, сегодня все было впервые – первый матч, первый полный стадион. Это настоящее приключение для меня. Иногда мне кажется, что это не я, что это все нереально. Но, думаю, через несколько матчей я смогу адаптироваться, – сказал Слуцкий в эфире Sky Sports.

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