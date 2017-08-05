Главный судья матча за Суперкубок Германии «Боруссия» Дортмунд – (2:2, второй тайм) Феликс Цвайер дважды использовал видеоповтор.

На 18-й минуте встречи гол забил форвард с передачи полузащитника Йозуа Киммиха. 36-летний арбитр воспользовался помощью видеоассистентов, после чего гол был засчитан. Речь шла о возможном офсайде у Киммиха.

На 89-й минуте после стандарта у ворот Киммих забил гол, который судьи также стали просматривать на предмет возможного попадания мяча в руку хавбека. Гол был засчитан.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.

Видеоповторы можно сделать идеальными. И вот как