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    «Боруссия» Д – «Бавария». Судья после видеоповторов засчитал голы Левандовского и Киммиха

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд судьи Суперкубок Германии Роберт Левандовски Феликс Цвайер видеоповторы Йозуа Киммих

    Главный судья матча за Суперкубок Германии «Боруссия» Дортмунд – «Бавария» (2:2, второй тайм) Феликс Цвайер дважды использовал видеоповтор.

    На 18-й минуте встречи гол забил форвард Роберт Левандовски с передачи полузащитника Йозуа Киммиха. 36-летний арбитр воспользовался помощью видеоассистентов, после чего гол был засчитан. Речь шла о возможном офсайде у Киммиха.

    На 89-й минуте после стандарта у ворот «Боруссии» Киммих забил гол, который судьи также стали просматривать на предмет возможного попадания мяча в руку хавбека. Гол был засчитан.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.

    Видеоповторы можно сделать идеальными. И вот как

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