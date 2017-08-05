«Боруссия» Д – «Бавария». Судья после видеоповторов засчитал голы Левандовского и Киммиха
Главный судья матча за Суперкубок Германии «Боруссия» Дортмунд – «Бавария» (2:2, второй тайм) Феликс Цвайер дважды использовал видеоповтор.
На 18-й минуте встречи гол забил форвард Роберт Левандовски с передачи полузащитника Йозуа Киммиха. 36-летний арбитр воспользовался помощью видеоассистентов, после чего гол был засчитан. Речь шла о возможном офсайде у Киммиха.
На 89-й минуте после стандарта у ворот «Боруссии» Киммих забил гол, который судьи также стали просматривать на предмет возможного попадания мяча в руку хавбека. Гол был засчитан.
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