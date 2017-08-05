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    Александр Кокорин: «Не стоит обращать внимание на назначение Вилкова на матч со «Спартаком»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия судьи Александр Кокорин Михаил Вилков

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от матча против «Спартака».

    «Спартак» – один из главных раздражителей для нашей команды, история противостояния с ним очень яркая; можно сказать, наши клубы являются непримиримыми соперниками.

    Если сравнивать с периодом, когда я играл в «Динамо», то тут все совсем по-другому. Приближение такого матча всегда ощутимо, накал игры чувствуется во всем – это битва двух столиц. О том, как в Петербурге ненавидят «Спартак», знают абсолютно все; уверен, что зрителей будет много, и их ждет настоящее зрелище», – сказал футболист.

    По словам нападающего, не стоит обращать внимание на назначение главным арбитром матча Михаила Вилкова, при судействе которого красно-белые дважды проигрывали сине-бело-голубым при одной ничьей и общей разнице мячей 3:11.

    «Думаю, что на это не стоит обращать внимания. Вообще, эта тема больше относится к болельщикам. Когда твоя команда проигрывает большие матчи, ты видишь в этих поражениях судейские ошибки. Думаю, что в этой игре все будет зависеть от игроков на поле, а какой судья будет обслуживать встречу, абсолютно неважно», – сказал Кокорин.

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