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    Доменико Кришито: «Если аргентинцы помогут «Зениту» – пусть приезжает хоть 15 человек»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Доменико Кришито Леандро Паредес Эмануэль Маммана Себастьян Дриусси Эмилиано Ригони

    Капитан «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал массовый приход в команду аргентинских игроков.

    – В «Зените» сменилось полкоманды. Это сказывается на взаимопонимании? Со стороны команда пока выглядит не самой сыгранной.

    – Скоро вы увидите настоящий «Зенит»! Да, к нам пришло много новых игроков. Кто-то уже успел притереться, кто-то еще вливается. Немного терпения – и у нас все получится.

    – Судя по соцсетям, вы плотно общаетесь с Паредесом и Дриусси. Приятные ребята?

    – Да, хорошие молодые парни. Помогаю им освоиться в клубе.

    – В «Зените» уже три аргентинца. На подходе и другие футболисты из этой страны. Не перебор?

    – Если они действительно нам помогут – пусть приезжает хоть пятнадцать человек! – сказал Кришито.

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