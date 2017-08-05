Доменико Кришито: «Если аргентинцы помогут «Зениту» – пусть приезжает хоть 15 человек»
Капитан «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал массовый приход в команду аргентинских игроков.
– В «Зените» сменилось полкоманды. Это сказывается на взаимопонимании? Со стороны команда пока выглядит не самой сыгранной.
– Скоро вы увидите настоящий «Зенит»! Да, к нам пришло много новых игроков. Кто-то уже успел притереться, кто-то еще вливается. Немного терпения – и у нас все получится.
– Судя по соцсетям, вы плотно общаетесь с Паредесом и Дриусси. Приятные ребята?
– Да, хорошие молодые парни. Помогаю им освоиться в клубе.
– В «Зените» уже три аргентинца. На подходе и другие футболисты из этой страны. Не перебор?
– Если они действительно нам помогут – пусть приезжает хоть пятнадцать человек! – сказал Кришито.
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