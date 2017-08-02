Усман Дембеле – приоритетная цель «Барселоны» в случае ухода Неймара
«Барселона» продолжает поиск усиления атаки на случай перехода Неймара в «ПСЖ».
Сообщается, что главной трансферной целью каталонцев стал форвард дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле.
Ранее в шорт-лист «Барселоны» попали Пауло Дибала («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»).
В 32 матчах прошлого чемпионата Германии Дембеле забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.
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