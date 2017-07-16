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    Моуринью о возможном возвращении Роналду в «МЮ»: «Не приглашаю игроков, которых нельзя приобрести»

    Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил вероятность возвращения в манкунианский клуб форварда «Реала» Криштиану Роналду.

    «Мы никогда не думали об этом, поскольку это крайне важный для «Реала» игрок. К тому же мадридский клуб чрезвычайно силен финансово, поэтому у нас нет оснований думать, что Роналду может уйти.

    В своих клубах я никогда не приглашаю игроков, которых нельзя приобрести», — сказал Моуринью.

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