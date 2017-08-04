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    Буффон, Рамос, Кроос и Роналду претендуют на призы лучшим игрокам Лиги чемпионов-2016/17

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    УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона.

    В список попали 12 футболистов. 24 августа в Монако будут названы лучший вратарь, защитник, полузащитник и нападающий турнира.

    Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»);

    Защитник: Леонардо Бонуччи («Ювентус», ныне – «Милан»), Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»);

    Полузащитник: Каземиро («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»);

    Нападающий: Пауло Дибала («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

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