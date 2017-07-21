Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Путин не ответил на вопрос о том, выиграет ли Россия ЧМ-2018

    Теги сборная России Владимир Путин ЧМ-2018 детский футбол

    Футболист «Тотема» Паша, ставший чемпионом мира среди команд детдомов и школ-интернатов, спросил президента России Владимира Путина, сможет ли сборная страны выиграть ЧМ-2018.

    Путин в шутливой манере уклонился от ответа: «Я чемпион мира или ты? Вот и ответь мне, выиграет наша сборная или нет?». Мальчик не ответил. «Садись», – сказал Путин после паузы.

    Беседа состоялась в рамках передачи «Недетский разговор» на канале НТВ.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться