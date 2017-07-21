Путин не ответил на вопрос о том, выиграет ли Россия ЧМ-2018
Футболист «Тотема» Паша, ставший чемпионом мира среди команд детдомов и школ-интернатов, спросил президента России Владимира Путина, сможет ли сборная страны выиграть ЧМ-2018.
Путин в шутливой манере уклонился от ответа: «Я чемпион мира или ты? Вот и ответь мне, выиграет наша сборная или нет?». Мальчик не ответил. «Садись», – сказал Путин после паузы.
Беседа состоялась в рамках передачи «Недетский разговор» на канале НТВ.
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