Путин не ответил на вопрос о том, выиграет ли Россия ЧМ-2018

Футболист «Тотема» Паша, ставший чемпионом мира среди команд детдомов и школ-интернатов, спросил президента России Владимира Путина, сможет ли сборная страны выиграть .

Путин в шутливой манере уклонился от ответа: «Я чемпион мира или ты? Вот и ответь мне, выиграет наша сборная или нет?». Мальчик не ответил. «Садись», – сказал Путин после паузы.

Беседа состоялась в рамках передачи «Недетский разговор» на канале НТВ.