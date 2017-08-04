Арсен Венгер о переходе Неймара: «Когда клубом владеет страна, все становится возможным»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о переходе форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
«Для меня это следствие того, что владельцы клубов полностью изменили положение дел в футболе за последние 15 лет.
Когда клубом владеет страна, все становится возможным. Очень сложно уважать финансовый фэйр-плей, когда у целых стран есть способы подписать топ-игрока. Такие инвестиции никогда не оправдаются, и это необычно для игры.
Сейчас мы уже не в той точке, когда ты думаешь так: «Если я вложу столько, то потом верну это». Сейчас траты базируются не на рациональных моментах, а на эмоциях и личных интересах. Цена игрока стала зависеть от личности покупателя. Здесь нет рыночного контекста.
Причем инфляция ускоряется. В прошлом году мы пересекли рубеж в 100 миллионов, а через год и 200. Футбольные цифры теперь сопоставимы с НБА. Это выходит за рамки рационального.
В 1979 году Тревор Фрэнсис заработал 1 миллион фунтов стерлингов, и эти траты выглядели необоснованными, нынешние же трансферы показывают, какую длинную дистанцию мы прошли и каким значимым стал футбол», – считает Венгер.
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