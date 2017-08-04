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    Арсен Венгер о переходе Неймара: «Когда клубом владеет страна, все становится возможным»

    Теги ПСЖ Арсен Венгер лига 1 Франция Арсенал Неймар Нассер Аль-Хелайфи

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о переходе форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. 

    «Для меня это следствие того, что владельцы клубов полностью изменили положение дел в футболе за последние 15 лет.

    Когда клубом владеет страна, все становится возможным. Очень сложно уважать финансовый фэйр-плей, когда у целых стран есть способы подписать топ-игрока. Такие инвестиции никогда не оправдаются, и это необычно для игры.

    Сейчас мы уже не в той точке, когда ты думаешь так: «Если я вложу столько, то потом верну это». Сейчас траты базируются не на рациональных моментах, а на эмоциях и личных интересах. Цена игрока стала зависеть от личности покупателя. Здесь нет рыночного контекста.

    Причем инфляция ускоряется. В прошлом году мы пересекли рубеж в 100 миллионов, а через год и 200. Футбольные цифры теперь сопоставимы с НБА. Это выходит за рамки рационального.

    В 1979 году Тревор Фрэнсис заработал 1 миллион фунтов стерлингов, и эти траты выглядели необоснованными, нынешние же трансферы показывают, какую длинную дистанцию мы прошли и каким значимым стал футбол», – считает Венгер. 

    Деньги – в Китае. Как же круто, что Неймар перешел в «ПСЖ»!

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