Луис Адриано: «У нас с Промесом есть все, чтобы забить 35-36 мячей»
Форвард «Спартака» Луис Адриано поделился мнением о потенциале атакующей линии клуба.
– Тренер «Зенита» Роберто Манчини поставил перед парой форвардов Кокорин – Дзюба задачу забить 35 голов за сезон на двоих. Способны ли вы на пару с Промесом поразить ворота 36 раз?
– У нас есть все, чтобы много забивать. Квалификация Кокорина очень высока, делает голы почти в каждом матче. Но у нас с Квинси есть все, чтобы на нашем счету оказалось 35-36 мячей.
– Вашу группу атаки специалисты называют сильнейшей в лиге. Есть ли у нее конкуренты в премьер-лиге?
– Лучшая атака? Не мне об этом судить – просто стараемся показывать свой максимум. Думаю, все же есть те, кто может с нами поспорить. А вот кто именно, узнаем в конце чемпионата.
– Зе Луиш не забивает в официальных матчах с октября прошлого года. Что происходит с африканцем?
– Каждый нападающий проходит через такие периоды. Но Зе выполняет свою работу хорошо, помогает команде. Его обязательно прорвет в ближайшее время, и все придет в норму. Зе не переживает, продолжает трудиться – он знает, что скоро все получится, – рассказал Луис Адриано.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.