Форвард Луис Адриано поделился мнением о потенциале атакующей линии клуба.

– Тренер Роберто Манчини поставил перед парой форвардов Кокорин – Дзюба задачу забить 35 голов за сезон на двоих. Способны ли вы на пару с Промесом поразить ворота 36 раз?

– У нас есть все, чтобы много забивать. Квалификация Кокорина очень высока, делает голы почти в каждом матче. Но у нас с Квинси есть все, чтобы на нашем счету оказалось 35-36 мячей.

– Вашу группу атаки специалисты называют сильнейшей в лиге. Есть ли у нее конкуренты в премьер-лиге?

– Лучшая атака? Не мне об этом судить – просто стараемся показывать свой максимум. Думаю, все же есть те, кто может с нами поспорить. А вот кто именно, узнаем в конце чемпионата.

– не забивает в официальных матчах с октября прошлого года. Что происходит с африканцем?

– Каждый нападающий проходит через такие периоды. Но Зе выполняет свою работу хорошо, помогает команде. Его обязательно прорвет в ближайшее время, и все придет в норму. Зе не переживает, продолжает трудиться – он знает, что скоро все получится, – рассказал .