Инициатору баннера против «Матильды» запретили появляться на Южной трибуне «Локомотива»

Болельщики «Локомотива» выступили с пояснением касательно баннера, вывешенного на игре со «Спартаком» (1:2) в рамках Суперкубка России.

«Позиция актива болельщиков ФК «Локомотив» Москва по баннеру против фильма «Матильда».

На матче «Локомотив» – «Спартак», на Южной трибуне стадиона «Локомотив» появился провокационный баннер, который затрагивал тему выпуска фильма Алексея Учителя «Матильда». Этот баннер был вывешен несколькими болельщиками «Локомотива» , которых сагитировал небезызвестный «Диджей», без согласования с активом движения. Этот политизированный баннер не отражает позицию всего Юга.



Фанатское движение «Локомотива» всегда придерживалось мнения, что трибуна не место для политических акций, а фанаты «Локомотива» не должны исполнять политические заказы. Так будет и впредь. Один фанат никогда не будет голосом Южной трибуны. Футбол – вне политики, а стадион не место для политических игр.



В связи со всем вышесказанным «Диджей» отныне не является представителем фанатского актива ФК «Локомотив» Москва и объявлен персоной нон грата на Южной трибуне стадиона», – сказано в тексте.

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